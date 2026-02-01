Los Pumas 7's finalizan séptimos en la etapa de Singapur 2026

Habituados a pelear por las primeras posiciones, Los Pumas 7's no tuvieron un buen comienzo del 2026 y finalizaron séptimos en la tercera etapa de la Serie Mundial de la modalidad seven, llevada a cabo en Singapur. Este domingo, el seleccionado argentino cayó ante España en la lucha por el quinto puesto y venció a Gran Bretaña en los duelos de consuelo, evitando volver a finalizar en el último lugar tras lo ocurrido en Dubai.

Luego de haber cosechado tres derrotas ajustadas ante Australia, Nueva Zelanda y Francia el sábado, que los dejaron sin chances de pelear por el trofeo, Los Pumas 7's empezaron la jornada dominical ante España. En un partido de ida y vuelta, los españoles marcaron un try en la primera mitad del primer tiempo que puso las cosas cuesta arriba para los compatriotas, que nunca pudieron acercarse en el resultado. El encuentro finalizó 26-12 a favor de los europeos.

Más tarde, en la final por el séptimo puesto, el combinado argentino se llevó un premio consuelo al vencer a Gran Bretaña por 14 a 10. Luciano González abrió el marcador con un gran try individual y Marcos Moneta logró extender la ventaja en la segunda etapa. De esta manera, Argentina obtuvo el séptimo lugar y relegó a los británicos a la última posición.

El tour continuará con la cuarta etapa, que se llevará a cabo el próximo fin de semana (7 y 8 de febrero) en Perth, Australia. Cabe recordar que el nuevo calendario internacional está conformado por seis torneos durante la etapa regular, en los cuales participan ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Una vez culminados los seis torneos del circuito, se disputarán tres finales con 12 seleccionados, los ocho previamente mencionados y cuatro provenientes de la SVNS.