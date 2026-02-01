En el año previo al Mundial de Rugby, que se jugará en 2027 en Australia, el seleccionado argentino Los Pumas tendrán varios partidos en nuestro país durante el 2026 y ya se confirmaron las sedes para cada uno.

El combinado albiceleste tendrá un calendario exigente con la nueva Nations Championship. A su vez enfrentará a Sudáfrica en un test match y dos veces a Australia. En julio, Los Pumas recibirán a Escocia, Gales e Inglaterra por el Nations Championship. El debut será el 4 de julio contra Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes del Paraje Chateau Carrera de Córdoba capital.

Córdoba abrirá el calendario de Los Pumas y ya se hizo viral en redes sociales

El 11 de julio, San Juan será la sede para el cruce ante Gales en el Estadio del Bicentenario y el 18 de julio se dará el duelo con Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El 8 de agosto, se medirán en un único test match ante Sudáfrica en el José Amalfitani de Vélez, un escenario habitual para el seleccionado de rugby.

Luego será el turno de Australia, al que Argentina enfrentará en dos encuentros: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, cerrando así la serie de partidos en territorio nacional.

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

En cuanto a las entradas para los partidos en Argentina, la organización informó que próximamente habrá novedades y que la venta será exclusiva a través de Ticketek