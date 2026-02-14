La sorpresa de este arranque de temporada en la Argentina es Independiente Rivadavia que esta noche cierra el sábado de la 5ª fecha en el Apertura 2026 recibiendo a Belgrano de Córdoba en Mendoza con el arbitraje de Nazareno Arasa.

A la espera de lo que será su debut en la Copa Libertadores de América, el campeón de la Copa Argentina hace colchón de puntos en el certamen doméstico, pero el técnico Alfredo Berti ha encontrado semejante rendimiento que La Lepra ganó los cuatro que jugó hasta el momento.

El técnico de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, participó en la semana de la inauguración de un mural que los hinchas pintaron en su honor.

Encima, el mercado de pases le dio revancha y mientras Sebastián Villa parecía vendido a cualquier lugar, al colombiano se le complicó hallar nuevos rumbos y regresó a Independiente en lo que parece será su destino final de esta 2026.

El extremo está probado en todo contexto, pero su vida extra deportiva le pasa factura y conseguir quién ponga los 6 millones de dólares por él no viene fácil. Mientras, los hinchas del líder contentos.

Enfrente un conjunto cordobés que le puede ganar a cualquiera. Duro, durísimo y con un 10 de los que quedan pocos como Lucas Zelarayán. El enganche de los goles lindos promete acción en Mendoza.

Lucas Zelarayán, el 10 de Belgrano amortiza cualquier entrada en el fútbol argentino.

Belgrano no tiene un andar perfecto, pero sí ha cumplido un gran comienzo que lo mantiene invicto con 8 puntos, a cuatro de su rival de esta noche a partir de las 22.

Aunque no lo definió, la visita iría con los mismos once que viene de derrotar a Banfield por 1 a 0. Es decir que el técnico Ricardo Zielinsky le daría continuidad a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Zelarayán y Nicolás Fernández.

La probable de Independiente Rivadavia sería con: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Villa y Fabrizio Sartori.

En Tucumán

A la misma hora, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y también por la zona B del Apertura 2026, Atlético será local de Estudiantes de Río Cuarto.

El dueño de casa todavía no ha ganado en el 2026, tiene dos puntos, y recibirá al recién ascendido que solamente ha conseguido una unidad en las cuatro presentaciones anteriores. Dirige Daniel Zamora.