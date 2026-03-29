Desde las 2 de la madrugada del domingo se corre el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario anual de la Fórmula 1. Franco Colapinto partirá en el puesto 15 en el circuito de Suzuka.

Serán 53 vueltas en el circuito internacional que tendrá una longitud total de 5.807 kilómetros de longitud, recorriendo un total de 307.471 kilómetros. El trazado tiene forma de 8, con 10 curvas hacia la derecha y 8 a la izquierda, la mayoría de ellas lentas, y sectores de velocidad media y alta.

Ante estas características se enfrente Franco Colapinto, quien tuvo dos días preliminares complicados; lejos de los tiempos hechos en China. En la clasificación logró pasar a la Q2 quedando en el puesto 15 para la partida.

El joven italiano Antonelli hizo la pole y, junto con su compañero George Russell, largarán con sus Mercedes delante de todos. En segunda fila estará Piastri de McLaren junto a Leclerc de Ferrari.

El campeonato lo lidera el británico Russell con 51 unidades. Kimi Antonelli segundo con 47, luego Leclerc 34 y Lewis Hamilton con 33, ambos con Ferrari.

La tercera fecha cerrará la participación en el continente asiático, luego de confirmarse la cancelación de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por los problemas en medio Oriente