Juegan los 32avos de final de la Copa Argentina. Racing ante San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola. El elenco de Gustavo Costas no quiere sorpresa ante el equipo de la tercera categoría del fútbol Argentino.

Para La Academia será fundamental ganar en el Sur de Buenos Aires pensando en el Clásico de Avellaneda que tendrá en frente la próxima semana. Ante el elenco formoseño irá en búsqueda comenzar con el pie derecho en Copa Argentina, uno de los frentes que tiene como objetivo.

Racing vs San Martín de Formosa, momentos destacados:

Racing es superior en el inicio del partido ante el elenco de Formosa, que mantiene el arco en cero luego de una gran atajada de Kevin Humeler, primero tapando un tiro libre, y desde el piso le evita el grito a Maravilla Martínez.

Formaciones confirmadas

La Previa

Costas no cuenta con Matko Miljevic, quien sufrió un intento de robo en las últimas horas y quedó desafectado, tras sufrir traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Al mismo tiempo, el DT buscará darles minutos a jugadores que no son habituales titulares,

En frente estará el equipo del Federal A, que en su debut en la competencia semana pasada le ganó a Defensores de Puerto Vilelas de Chaco por 2-1. Marcelo Rubilo comanda al conjunto que busca dar la sorpresa en Buenos Aires.

Maravilla irá de titular en canha de Banfield

En el 2023, ambos equipos se vieron las caras en la misma instancia, en aquella oportunidad fue triunfo de Racing por 3-1.

Probables Formaciones

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Datos del partido:

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Florencio Sola.