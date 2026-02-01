Ezequiel "Chimy" Ávila convirtió, de penal, el gol del empate parcial para el Real Betis ante Valencia, por la 22° jornada de La Liga de España. El delantero pretendido por Boca Juniors en este mercado de transferencias anotó su primer tanto de la temporada en liga, que se suma a los dos que lleva por Copa del Rey.

Real Betis, que se encuentra en plena lucha por ingresar a puestos de competiciones europeas, perdía 1 a 0 ante el Valencia gracias al gol de Luis Rioja a los 20 minutos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Sin embargo, segundos más tarde el conjunto dirigido por el Ingeniero Manuel Pellegrini logró la igualdad. Un pisotón de Copete sobre Aitor Rubial provocó que el árbitro, José Sánchez, pitase la pena máxima a favor del local. Ávila, que sumó su segunda titularidad en liga de la temporada, se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol con un potente remate cruzado.

Este es el tercer tanto del argentino en la presente temporada, ya que había marcado un doblete ante Atlético Palma del Río por la Copa del Rey. En total, acumula 21 partidos disputados en esta campaña (apenas ocho como titular), tres tantos y la misma cantidad de asistencias.

Luego de haber cerrado a Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, Boca no se bajó del mercado y entre las opciones en la punta del ataque aparece el "Chimy" quien ya tuvo un paso por las inferiores del Xeneize. Lo que parecía una necesidad a fines del año pasado debido a los constantes problemas físicos de Edinson Cavani y al bajo rendimiento de Milton Giménez, terminó siendo una urgencia.

Consultado específicamente por la posibilidad de llegar a Boca, el Chimy respondió: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo que pase extradeportivo, eso ya es cosa del representante y de la directiva de aquí”.

En Boca saben que las tratativas no serán sencillas. El jugador interesa, pero primero buscan conocer en qué condiciones podría salir de España y cuál sería el encuadre económico de una eventual negociación.

