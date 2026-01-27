El Monumental no se conforma con ser imponente. Va por más. River oficializó un nuevo proyecto de ampliación y techado que transformará su estadio en el más grande de América y en uno de los tres más grandes del mundo. La iniciativa fue presentada por el presidente Stefano Di Carlo, quien detalló una obra que marcará otro capítulo histórico para el club.

La remodelación elevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores, un número que refuerza la dimensión global del Monumental y consolida a River como referencia en infraestructura a nivel internacional. El proyecto incluye la construcción de una nueva tribuna superior 360 grados y el techado casi total del recinto, manteniendo el campo de juego al descubierto para preservar su estado.

Las obras comenzarán entre abril y mayo, aprovechando el parate por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese período se realizará el tramo más intenso de los trabajos, con un objetivo claro: que River no pierda la localía y que el hincha pueda seguir asistiendo al estadio durante todo el proceso.

En una entrevista reciente, Di Carlo remarcó la magnitud del plan y lo enmarcó como uno de los ejes centrales de su gestión. Aseguró que el Monumental será “uno de los tres estadios más importantes del mundo” y destacó que el crecimiento del club responde a una planificación sostenida, con foco y previsibilidad.

El presidente también explicó los detalles técnicos de la obra a través de un video institucional. La ampliación se realizará mediante una estructura perimetral de columnas que sostendrán en altura una nueva tribuna con 16.000 localidades adicionales. Las butacas, en rojo y blanco, formarán una gran bandera 360 grados, una postal pensada para reforzar la identidad riverplatense.

Esa misma estructura permitirá el techado casi completo de las tribunas, mejorando la experiencia del público y modernizando el estadio sin alterar el césped. Para sostener el nuevo anillo superior se instalarán cerca de 100 columnas alrededor del Monumental, sobre las que se montará la nueva infraestructura.

La obra tendrá una duración estimada de tres años y una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Una apuesta fuerte, acorde a un club que desde hace tiempo dejó de pensar en chico.