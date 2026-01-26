¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 26 de Enero, Neuquén, Argentina
SIGUE RODANDO

Se pone en marcha la segunda fecha del Torneo Apertura: los partidos que se jugarán hasta el jueves

Con el duelo entre Platense recibiendo a Instituto, se levanta el segundo capítulo de la competencia local, que cerró el domingo su primera fecha.

Por Pablo Chagumil

Por Pablo Chagumil
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 10:49
En La Plata, promesa de gran partido entre el Pincha y el Xeneize

Rueda la pelota en el fútbol argentino. El domingo terminó la primera fecha y día siguiente se pone en marcha la segunda del torneo Apertura de la Liga Profesional, donde habrá juegos destacados durante la semana.

La jornada inicia hoy y se extiende hasta el jueves 27, donde sobresalen los cruces entre Racing y Rosario Central en la Avellaneda el día miércoles. un día antes, el Rojo visita a Newell´s, con el fin de conseguir el primer triunfo. 

Por otro lado River Plate volverá al Monumental luego del triunfo de visitante ante Barracas. Recibe a Gimnasia de La Plata el miércoles, que llega de un gran triunfo ante La Academia.  

EL Millonario viene de ganar de visitante, Gimnasia de derrotar a Racing como local

El mismo día, Estudiantes se presenta de local luego del título conseguido en diciembre. Se verá las caras con Boca Juniors que ganó en el debut de la competencia.  

Cronograma completo:

Lunes 26 de enero

  • 17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

  • 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
  • 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
  • 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
  • 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Racing y Central iniciaron con el pie izquiero el Torneo Apertura

Miércoles 28 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
  • 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
  • 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
  • 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

  • 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
  • 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
  • 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
