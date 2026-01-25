El volante argentino Enzo Jeremías Fernández volvió a decir presente en la red con la camiseta del Chelsea. El campeón del mundo anotó el tercer gol de su equipo en la victoria por 3 a 1 frente a Crystal Palace como visitante en Selhurst Park, por la fecha 23 de la Premier League, y confirmó su crecimiento en el tramo decisivo de la temporada.

El conjunto londinense se adelantó en el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con un tanto del brasileño Estêvão Willian, que abrió el camino tras una buena jugada colectiva. Ya en el complemento, otro brasileño João Pedro amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo y, a los 18 minutos, llegó el turno del argentino.

Con mucha seguridad, el integrante de "La Scaloneta" se hizo cargo de un penal y definió con precisión para establecer el 3 a 0 parcial con todos goles sudamericanos, desatando el festejo visitante. Los dueños de casa lograron descontar cerca del final con un cabezazo de Chris Richards, pero el resultado nunca estuvo en duda.

El mediocampo del Chelsea volvió a ser determinante. Estêvão Willian fue la figura del partido, con un gol, participación constante en el juego y llegada al área rival, mientras que Andrey Santos se destacó por su precisión y volumen de pases. El ex River Plate, Defensa y Justicia y Benfica, además del gol, aportó equilibrio y liderazgo en una zona clave del campo.

Fue el gol 25 de Enzo Fernández con la camiseta del Azul de Londres y se convirtió en el argentino con más goles en la historia del Chelsea

Con este triunfo, los Blues alcanzaron los 37 puntos y se ubican en el cuarto lugar de la tabla, consolidándose en puestos de clasificación a competiciones europeas. Crystal Palace, en cambio, quedó con 28 unidades y continúa en la parte baja de la Premier League. En la próxima jornada, Chelsea será local ante West Ham en Stamford Bridge, mientras que Crystal Palace visitará a Nottingham Forest en busca de recuperarse.