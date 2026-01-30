Actividades deportivas y recreativas gratuitas en Aluminé este verano

Como parte de las políticas públicas de promoción del deporte, la recreación y el disfrute de los espacios naturales, la secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con el municipio de Aluminé, llevará adelante una serie de actividades recreativas y deportivas de verano, libres y gratuitas, destinadas a la comunidad en general.

Las propuestas se desarrollarán en el balneario municipal de la localidad cordillerana neuquina y forman parte de una agenda que busca fomentar el acceso al deporte, el encuentro comunitario y el aprovechamiento responsable de los espacios públicos durante la temporada estival.

Entre las actividades programadas se encuentran jornadas recreativas de verano, que se realizarán desde el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, con juegos y propuestas abiertas para personas de todas las edades. Además, el viernes 30 de enero, desde las 17, se desplegará un dispositivo de juego y recreación destinado a las infancias, con actividades lúdicas y de participación libre.

La agenda incluye también una clínica de pesca, que se desarrollará el sábado 31 de enero desde las 17, con inscripción previa en el SAF Nº1 (Río Pulmarí y Ruta 18) de la localidad. En el plano deportivo, se llevará adelante un torneo de beach handball, abierto y gratuito para ambas ramas, que se disputará el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero desde las 9.

El domingo 1 de febrero, desde las 9, se realizará una jornada de Beach Newcom, libre y gratuita, abierta a todas las categorías, promoviendo la participación de personas adultas y adultas mayores en propuestas deportivas adaptadas.

La programación se completa con una jornada de recreación para adultos mayores, que tendrá lugar el 1 de febrero desde las 17, con actividades recreativas y deportivas libres y gratuitas, orientadas a fomentar el encuentro, el movimiento y el disfrute del espacio público.

Estas acciones reflejan el trabajo articulado entre el gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y el municipio de Aluminé para garantizar propuestas deportivas y recreativas inclusivas, promoviendo hábitos saludables, el acceso al deporte y el disfrute del verano en un entorno natural privilegiado.