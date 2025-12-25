En las últimas horas de un año que abre la puerta al gran objetivo de conseguir la cuarta estrella en el Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina pasaron la Navidad con sus respectivas familias y lo mostraron en redes sociales. Con mucho color y entre brindis, árboles navideños y fotos con sus parejas y/o hijos, los futbolistas mostraron su lado más íntimo en una Nochebuena especial.

Empezamos el recorrido por el capitán y máximo referente: Lionel Messi celebró la Navidad junto a Antonela Roccuzzo en Rosario. El ídolo desembarcó con su esposa y sus hijos en el país hace una semana para disfrutar de las Fiestas rodeados de los afectos, como suele hacerlo cada año. La encargada del posteo de Instagram fue la mujer del '10', que transmitió deseos de una feliz Navidad mostrándose con Leo, ambos con un look muy veraniego, y mostró algunos detalles de la cena.

Varios se sumaron al festejo navideño. Dibu Martínez, como también es costumbre, compartió en sus redes tiernas fotos con su mujer, sus dos hijos y sus dos mascotas. Otros festejos de la misma índole fueron los de Leandro Paredes, cuya esposa Camila Galante sumó una serie de postales el futbolista de Boca y sus hijos, mientras que Enzo Fernández hizo lo propio desde Londres en compañía de Valu Cervantes y sus chicos.

Dibu y un clásico navideño: pose familiar en pijama junto al árbol.

Paredes junto a su esposa Camila Galante y el resto de su familia.

Enzo Fernández y Valu Cervantes, disfrutando junto a sus hijos.

Uno que vivió una noche verdaderamente especial fue Alexis Mac Allister, quien celebró sus 27 años (nació el 24 de diciembre de 1998) en compañía de su mujer Ailén Cova y su bebé recién nacida, Alaia, con la que pasó su primera Navidad. Por otro lado Lautaro Martínez y su mujer Agustina Gandolfo subieron una pintoresca foto abriendo los regalos navideños junto a sus hijos, mientras que Cuti Romero metió foto familiar en Londres con su pareja Karen Cavaller y sus dos niños. Por último, Nicolás Tagliafico y su mujer Carolina Calvagni se mostraron de fiesta en la víspera navideña.

Mac Allister y una Navidad especial: cumpleaños 27 en la víspera y primer festejo con su hija Alaia.

Lautaro Martínez, su mujer y sus hijos abriendo los regalos navideños

Cuti, su mujer Karen Cavaller, sus hijos y mascota en el festejo navideño en Londres.