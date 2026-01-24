Clínica de pesca en Loncopué, formación y técnicas para todos

En Loncopué se llevó a cabo una clínica de pesca con mosca, orientada al atado y lanzamiento, dentro de las acciones de promoción y desarrollo del deporte que impulsa el Gobierno de la Provincia del Neuquén. La actividad fue organizada por la secretaría de Deportes de la provincia, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, en articulación con el municipio local.

Se desarrolló en el camping municipal, donde participaron alrededor de 30 personas de distintas edades, que pudieron incorporar conocimientos técnicos vinculados a lanzamientos avanzados, correcciones aéreas y técnicas específicas de la disciplina.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó el acompañamiento del Estado provincial a este tipo de iniciativas y señaló que "estas actividades reflejan la decisión del gobernador Rolando Figueroa de fortalecer el deporte en cada localidad, generando oportunidades de formación y encuentro para neuquinas y neuquinos de todas las edades, con una mirada federal e inclusiva”.

La propuesta formó parte de las políticas públicas que buscan fomentar la actividad física, el deporte y el uso responsable de los espacios naturales, promoviendo la participación comunitaria y el acceso a disciplinas deportivas en distintos puntos del territorio provincial.

Desde la secretaría de Deportes se remarcó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales para seguir ampliando la oferta deportiva y recreativa en toda la provincia.