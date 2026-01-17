Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi entidad afiliada a la Liga de Mar del Plata, confirmó en sus redes sociales la incorporación del delantero neuquino Daniel Hernán Opazo, que será parte del plantel que esta temporada va a orientar Mariano Charlier y que tomará parte desde marzo de este año del Torneo Federal A.

"El Monito", surgido en el Club Maronese, tiene 29 años (nació el 8 de noviembre de 1996), de 1,78 metros, volverá a jugar una categoría donde ya militó y también gritó campeón.

Opazo arrancó jugando en "El Dino" en el oeste de la capital neuquina, luego jugó el ya desaparecido Torneo Federal B en el también desaparecido Club 25 de mayo, de la ciudad homónima en el norte de la provincia de La Pampa, entidad que supo estar afiliada varios años en la Liga Deportiva Confluencia.

Su buena performance lo llevó a ser contratado por Cipolletti. Desde el albinegro, donde jugó 40 partidos y marcó 9 goles, le llegó la oportunidad en Newell´s Old Boys de Rosario. Tras un paso por "La Lepra" rosarina siguió jugando en primera división, esta vez en San Martín de San Juan, donde casi no jugó.

Así presentó al neuquino Daniel Opazo en redes sociales Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi

Luego tuvo su primera experiencia en Unión San Felipe, de Chile. Tras regresar nuevamente al país, en tiempos de pandemia de coronavirus jugó en Deportivo Madryn en el Torneo Federal A y Primera Nacional. Posteriormente volvió a emigrar al país trasandino para vestir la casaca del Deportes Puerto Montt. Luego, pasaría a Real Potosí de Bolivia.

Sus estadísticas marcan que en su carrera jugó 82 partidos y convirtió 11 goles en 5 categorías de Argentina (Primera División, Primera Nacional, Torneo Federal A y el desaparecido Torneo Federal B). En tanto, disputó 34 cotejos y marcó 1 gol en el extranjero. Para los registros históricos, tiene 117 partidos y 12 goles en su trayectoria.