Vélez Sarsfield presentó a Lucas Robertone, quien hasta el momento es el único refuerzo que tiene el plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto para esta temporada 2026, en la que "El Fortín" solamente disputará los torneos locales porque no se clasificó a ninguna competencia internacional.

El jugador llegó el miércoles al país y ya firmó su vínculo con la entidad de Liniers, que será a préstamo por 12 meses y con una opción de compra. El mediocampista vuelve al club después de su paso por Almería, que se encuentra en segunda división del fútbol de España.

La presentación de Robertone tuvo como protagonista al productor, cantante y empresario Bizarrap, hoy el hincha más reconocido que tiene el equipo de "la V azulada", a quien el futbolista en la charla que mantuvieron le dijo que "fuiste parte" de esta vuelta al Fortín.

En un primer momento se especuló que la duración de la cesión era por 18 meses, pero el club español confirmó que solamente será por una temporada.

"El Almería ha cerrado la cesión de Lucas Robertone al Vélez Sarsfield por un año, hasta enero de 2027, que es el tiempo de duración de la temporada competitiva en el fútbol argentino, después del acuerdo al que han llegado a última hora de la noche de este viernes (tarde en Argentina) ambos clubs y el futbolista. Además, en lo rubricado existe una opción de compra por parte de la entidad de Buenos Aires", publicó la institución, sin precisar de cuánto será esa opción.

La presentación de Robertone, junto a Bizarrap

En otro de los videos que subió Vélez a sus redes sociales, el mediocampista se mostró conmovido por la vuelta al club que lo vio nacer como futbolista.

"Estamos muy contentos. Se hizo un poquito largo. Pero ya estamos acá. Ahora, a hacer la revisión médica y todo lo que haya que hacer para sumarme al equipo cuanto antes", afirmaba el mediocampista de 28 años, quien vuelve al Fortín después de poco más de cinco temporadas en el conjunto español.

"Ya está, terminó. Estamos muy felices, en casa. Es lo que quería, por lo que luchamos", expresaba en diálogo con Vélez 670 al llegar al país y les mandó un mensaje a los hinchas: "Agradezco a la gente. Desde el primer momento que surgió la posibilidad de volver me brindaron muchísimo apoyo, muchísimo cariño. Se los ve muy entusiasmado. Espero verlos pronto y devolverles todo ese cariño".

El oriundo de Concordia debutó y jugó 73 partidos con la camiseta del conjunto de Liniers (12 goles), hasta que en octubre de 2020 fue transferido al club europeo a cambio de alrededor de 3.400.000 euros por la mitad del pase.

Ahora, después de poco más de cinco años, vuelve al Fortín. En principio, será por una temporada aunque sus ganas, seguramente, será que sea de manera definitiva.