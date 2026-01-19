La plataforma Netflix consolidó su apuesta por los deportes en vivo con la jornada navideña de la National Football League (NFL). El partido entre Detroit Lions y Minnesota Vikings promedió 27.500.000 de espectadores en Estados Unidos, convirtiéndose en el encuentro de NFL más visto en streaming en la historia del país. Durante el show del entretiempo, la audiencia superó los 30 millones.

El mismo día, Dallas Cowboys vs. Washington Commanders registró un promedio de 20 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Con estos resultados, Netflix pasó a tener los tres partidos de NFL más vistos en streaming del mercado estadounidense, según datos de Nielsen Big Data + Panel.

Así anunció la plataforma la jornada navideña. Éxito total.

El impacto fue global: espectadores de más de 200 países y territorios siguieron al menos uno de los partidos. A nivel internacional, Lions–Vikings promedió 31 millones de espectadores y Cowboys–Commanders alcanzó los 23 millones, respaldando la capacidad de la plataforma para escalar acontecimientos en vivo a nivel mundial.

La activación trascendió la transmisión. El show del entretiempo con Snoop Dogg impulsó la conversación social y ayudó a generar más de 632 millones de impresiones en redes durante la jornada, con picos de tendencia en mercados clave como Estados Unidos, México, Brasil y España. En su segundo año de alianza navideña con la NFL, Netflix refuerza así su posición como actor central del live sports streaming.