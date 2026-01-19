En el cierre de la jornada 21 de la Serie A, el argentino más productivo de la liga italiana sigue dando qué hablar: Nico Paz marcó dos tantos en la victoria parcial 3-0 del Como ante la Lazio en el Olímpico de Roma. El volante albiceleste, que también falló un penal, anotó el segundo y el tercero de los Lariani, que siguen sorprendiendo en Italia, suman 37 puntos y se asientan en el sexto lugar que da un boleto a Conference League a dos puntos de Juventus, que hoy está clasificando a Europa League.

Fue el octavo gol de Paz en lo que va de Serie A, que sumado a sus seis asistencias lo transforman en el argentino con más influencias de gol en lo que va del torneo, más allá de que Lautaro Martínez sea el máximo artillero con 11 tantos. Tras el 1-0 del Como a los dos minutos por la anotación de Martin Baturina, el nacido en Tenerife, España, pero que representa a la Selección Argentina, enganchó de zurda un rebote en el área y puso el 2-0.

La manchita en el partido para Paz sucedió durante el primer tiempo, luego de que se hiciera cargo de un penal a los 35 minutos del segundo tiempo. El argentino remató fuerte y cruzado al palo izquierdo, pero el arquero Ivan Provedel detuvo su remate y evitó un nuevo tanto del volante ofensivo. No obstante, iba a haber revancha en el complemento.

El Como salió con todo a la segunda mitad y a los tres minutos transformó la victoria en goleada en su visita al Olímpico de Roma con una jugada espectacular que derivó en el doblete de Paz. Un centro desde la izquierda encontró en el área a un Baturina que vio venir a Nico y se la dejó con un taco exquisito para que el '10' la coloque con un remate a pie abierto, dejando sin chances a Provedel.

Un triunfo histórico

Además de la goleada que lo consolida entre los primeros lugares y que despertó el enojo de los simpatizantes de Lazio, para el Como este éxito parcial representa un hito: es la primera vez en casi 74 años que los Lariani se imponen en el Olímpico de Roma. Su última victoria había sido en marzo de 1952, también ante las Águilas, por 2-1. Desde aquel momento, las únicas tres victorias de los dirigidos por Cesc Fábregas en el historial (incluida la de la primera rueda) habían sido como local.