Tras la contundente victoria del Real Madrid 6 a 1 sobre el Mónaco por la UEFA Champions League, Franco Mastantuono habló con convicción sobre las críticas que recibió y la situación actual del equipo. En una declaración clara, afirmó que “perdón la palabra, pero no somos ningunos boludos. Sabemos las cosas que hacemos mal, sabemos que somos gente muy preparada para esto y que es una forma de hacernos cargo nosotros de la situación que está pasando”.

El mediocampista también se refirió al brasileño Vinícius Júnior, uno de los jugadores más cuestionados en este período difícil. El ex River Plate lo defendió con pasión. “Hablé bastante con Vini. Es entendible lo que pasó. No es justo que lo piten (silbidos) a él solo, o que lo piten de esa forma. Creo que nosotros somos todos responsables del mal momento que estamos pasando. Yo no mostré mi mejor versión; creo que nadie mostró su mejor versión en este último tiempo. Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo. No me parece justo lo de Vini”.

La emoción de Mastantuono

Sobre su propio gol, que fue su primero en Champions y el tercero con el Real Madrid, destacó la emoción de marcar en el Santiago Bernabéu. “Fue un momento increíble, el Bernabéu es especial y marcar aquí en Champions es un sueño. Gracias a Vini por el pase, fue un gran partido del equipo”.

En cuanto a la recuperación del conjunto merengue, el nativo de Azul remarcó la importancia del trabajo y la actitud, al afirmar que "después de momentos difíciles, lo importante es trabajar y responder. Hoy se vio que estamos unidos y que podemos jugar un fútbol muy bueno. Esto me da mucha confianza para lo que viene. Nuestra actitud es lo que nos hizo jugar un gran partido. Todos jugamos para los demás. Esto es el Real Madrid”.

El volante no esquivó las críticas y las asumió como un motor para mejorar, “las críticas me hacen más fuerte” y además, valoró la presencia y el ánimo de sus compañeros, “lo que más alegría me dio de la noche es ver a Vinicius y Bellingham así, son personas que quiero mucho. Nos van a ayudar a conseguir las grandes cosas que tenemos por delante. Son de los mejores del mundo, que ellos estén bien es un plus gigante”.

También bromeó sobre su cambio de imagen, "con el otro look fui más lento y pesado. Me aburro de mi cabello y seguimos probando cosas”.

La prensa especializada resaltó su actuación en el partido. El sitio AS señaló que fue su mejor presentación con la camiseta blanca y destacó su gen argentino rebelde y peleón, además de su buena conexión con Valverde. Marca valoró su contribución en la generación de juego y su creciente protagonismo durante el encuentro. Por su parte, El País remarcó que su gol ayudó a consolidar la victoria del Real Madrid y acercarlo a la clasificación. Madridista Real le otorgó una nota de nueve puntos, destacando especialmente su gran inicio y la posibilidad de que se gane un lugar en el once titular. Mientras tanto, en redes sociales se abrió el debate sobre su inclusión permanente en el equipo.