En un 2026 que lo tendrá como defensor del título en la Copa Libertadores, el Flamengo buscará romper el mercado con la incorporación de Lucas Paquetá. El Mengão tiene un acuerdo con el jugador, que tiene el deseo de volver a Brasil para una segunda etapa en el club, y ahora resta que West Ham, dueño de su pase, acepte negociar su salida. La oferta del club carioca para llevarse al mediocampista de la selección de Brasil rondaría los 30 millones de euros.

Si bien desde West Ham esperaban una posible marcha a fin de temporada, la decisión de Paquetá sorprendió. En principio, la voluntad del club londinense es no venderlo, ya que es considerado un miembro importante de la plantilla en su lucha contra el descenso. No obstante, la presión del brasileño de 28 años podría forzar la venta. Si bien no habría llegado una propuesta formal, se habla de 30 millones de euros más otros 5 en variables para completar el retorno del futbolista al Mengão.

Paquetá no disputó el duelo en el que West Ham venció 2-1 a QPR por FA Cup el último fin de semana y algunos medios de Inglaterra aseguran que el propio brasileño pidió no jugar. Recordemos que, en el final del mercado de pases invernal el brasileño recibió un llamado de Aston Villa que él mismo rechazó para continuar con los Hammers. Unos meses después, con el equipo peleando la permanencia de la Premier League, el volante de la Verdeamarelha decidió que es momento de retornar a Flamengo.

Paquetá retornaría a Flamengo, donde estuvo entre 2016 y 2018.

Desde el club londinense no cayó nada bien este supuesto pedido de no jugar ni tampoco la decisión de Paquetá de marcharse en este momento, sobre todo teniendo en cuenta el apoyo que West Ham le brindó al jugador durante el escándalo y la posterior investigación por una supuesta participación suya en apuestas deportivas. El volante zurdo fue absuelto de los cargos de amaño el pasado verano tras un proceso de casi dos años que le costó la caída de su transferencia al Manchester City.