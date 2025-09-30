La Champions League regaló un momento cargado de tensión en el cruce entre Chelsea y Benfica. El argentino Enzo Fernández, hoy volante de los Blues, fue protagonista involuntario de una escena hostil cuando se preparaba a ejecutar un córner, recibió una lluvia de objetos desde la tribuna local.

Los simpatizantes del conjunto portugués no le perdonaron su salida a Inglaterra a comienzos de 2023, tras el pago de los 121 millones de euros de su cláusula de rescisión. Con insultos, botellas y todo tipo de proyectiles, el clima se volvió insostenible y hasta obligó a frenar la acción por algunos instantes.

Lo curioso fue que el propio José Mourinho, actual entrenador de Benfica, intervino de inmediato para contener a sus hinchas. Con gestos enérgicos pidió calma y trató de evitar que la situación se desbordara. La imagen recorrió el mundo: el carismático técnico poniéndose del lado del futbolista rival para que el partido pudiera continuar.

El episodio evidenció que la herida en la afición del club portugués sigue abierta. Fernández había forzado su salida tras el Mundial de Qatar, cuando incluso viajó sin autorización a la Argentina, lo que generó un fuerte conflicto con la dirigencia y un enfrentamiento directo con el Chelsea.

Finalmente, el mediocampista pudo completar los 90 minutos y celebró junto a sus compañeros la primera victoria del conjunto inglés en la fase de grupos, gracias al 1-0 con gol en contra de Richard Ríos.