¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Tensión en Lisboa

Enzo Fernández sufrió la furia de Benfica y Mourinho salió a defenderlo

El argentino fue blanco de agresiones en un córner durante el duelo de Champions entre Chelsea y su exequipo. La lluvia de objetos obligó a intervenir al propio entrenador de las Águilas, que pidió calma a los hinchas

Por Marcelo Figueroa
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 20:36
PUBLICIDAD
En el instante en que se disponía a ejecutar un córner, Enzo Fernández sufrió la furia de la tribuna de Benfica

La Champions League regaló un momento cargado de tensión en el cruce entre Chelsea y Benfica. El argentino Enzo Fernández, hoy volante de los Blues, fue protagonista involuntario de una escena hostil cuando se preparaba a ejecutar un córner, recibió una lluvia de objetos desde la tribuna local.

Los simpatizantes del conjunto portugués no le perdonaron su salida a Inglaterra a comienzos de 2023, tras el pago de los 121 millones de euros de su cláusula de rescisión. Con insultos, botellas y todo tipo de proyectiles, el clima se volvió insostenible y hasta obligó a frenar la acción por algunos instantes.

Lo curioso fue que el propio José Mourinho, actual entrenador de Benfica, intervino de inmediato para contener a sus hinchas. Con gestos enérgicos pidió calma y trató de evitar que la situación se desbordara. La imagen recorrió el mundo: el carismático técnico poniéndose del lado del futbolista rival para que el partido pudiera continuar.

El episodio evidenció que la herida en la afición del club portugués sigue abierta. Fernández había forzado su salida tras el Mundial de Qatar, cuando incluso viajó sin autorización a la Argentina, lo que generó un fuerte conflicto con la dirigencia y un enfrentamiento directo con el Chelsea.

Finalmente, el mediocampista pudo completar los 90 minutos y celebró junto a sus compañeros la primera victoria del conjunto inglés en la fase de grupos, gracias al 1-0 con gol en contra de Richard Ríos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD