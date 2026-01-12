Uno de los principales objetivos de mercado de River está a punto de escapársele definitivamente: Panathinaikos elevó su oferta por Santino Andino y está cerca de incorporarlo. A pesar de los intentos del Millonario y el interés de Godoy Cruz en concretar la operación con el club de Núñez, el propio jugador de 20 años dejó claro que su prioridad era dar el salto al fútbol europeo. Los griegos ofrecieron 10.2 millones de euros por el 75% del pase, que está a punto de cerrarse.

Desde un principio, las negociaciones no mostraron señales alentadoras para el conjunto de Marcelo Gallardo. Aunque las primeras propuestas del Panathinaikos no fueron satisfactorias para Godoy Cruz, cuyo presidente José Mansur declaró públicamente su preferencia de vender a Andino a River, la voluntad del delantero siguió siendo emigrar a Europa. La última propuesta formal desde Núñez fue de 5 millones de euros netos por la mitad del pase, por lo que la propuesta de los helénicos de hoy cambió el panorama.

En un contexto donde otros equipos como Flamengo, Bologna, Fiorentina, Torino y el Trabzonspor de Turquía se mostraron interesados, Panathinaikos avanzó con todo por el delantero mendocino y además de la mencionada oferta por su pase incluyeron una cláusula donde Godoy Cruz podría recibir otros 3.4 millones de euros por el 25% de la ficha restante si el jugador no es vendido en los próximos dos años. De concretarse esto, la transferencia podría dejarle a la entidad mendocina un total de 13.6M millones de euros.

Mientras espera por su salida al fútbol europeo, Andino se entrena apartado de sus compañeros en Godoy Cruz.

De esta manera, Andino está a punto de cerrar su etapa en el Tomba, que descendió y jugará en la Primera Nacional en 2026. El atacante sigue entrenándose en Godoy Cruz al margen de sus compañeros, esperando una resolución favorable para seguir su carrera en el exterior. En 2025, además de haber jugado el Sudamericano y el Mundial con la Selección Argentina Sub-20, sumó 6 goles y dio 3 asistencias en 30 apariciones en la institución cuyana.