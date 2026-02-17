El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), informa que se logró implementar con éxito un plan operativo alternativo que permitió poner nuevamente en funcionamiento el acueducto del Lago Barreales, una infraestructura clave que aporta aproximadamente el 30 por ciento del agua potable a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

El operativo contó con la articulación de empresas especialistas en el rubro eléctrico, el EPEN, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, y empresas operadoras del sector petrolero, que aportaron equipamiento de gran porte para resolver una situación compleja en un contexto de alta demanda.

Con esto ambas ciudades comenzaron a recuperar el suministro normal de agua potable, con los acueductos del río Neuquén y del Lago Barreales operando nuevamente en conjunto.

Este martes 17 de febrero, el EPAS logró poner en marcha el sistema provisorio que permite inyectar agua desde Barreales, mientras continúan los trabajos para reparar el variador de frecuencia dañado en una bomba ubicada en la Estación Elevadora N°2.

Las tareas se desarrollaron en jornadas que superaron las 16 horas de trabajo, e incluyeron el montaje de una motobomba provisoria, para lo cual fue necesario realizar derivaciones sobre la cañería principal del acueducto. El equipamiento fue trasladado desde Rincón de los Sauces e instalado entre la cisterna que recibe agua desde la Estación 1 (ubicada en el lago) y la Estación 2, que impulsa el agua hacia las ciudades de la comarca.

Esta maniobra permitió sortear la bomba actualmente fuera de servicio, vinculando de forma directa la succión de las bombas del lago con la cañería de impulsión. Uno de los mayores desafíos técnicos fue la realización de los acoples, ya que el sistema trabaja con presiones cercanas a los 17 kilos, lo que obligó a utilizar uniones especiales de acero.

En paralelo, otra cuadrilla de especialistas técnicos continúa trabajando para reparar el variador de frecuencia averiado, un componente clave que permite regular el caudal bombeado. El equipo resultó dañado tras una sobrecarga de tensión eléctrica, lo que dejó fuera de servicio la bomba de la Estación Elevadora N°2.

Hasta el momento, la empresa a cargo realizó el recambio de plaquetas y componentes, avanzando en la identificación precisa de la falla, que estaría localizada en una celda del sistema. Los trabajos continúan con el objetivo de recuperar el equipamiento cuando las condiciones técnicas lo permitan.