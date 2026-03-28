El Deportivo Rincón arranca su camino por la temporada 2026 del Torneo Federal A. este sábado desde las 11 visita a FADEP en Mendoza, por la segunda fecha de la zona 3.

Tras la goleada sufrida ante San Lorenzo por Copa Argentina, el León ya piensa en el Federal A, principal objetivo para el elenco neuquino que en esta temporada cambió de grupo y se enfrentará a los equipos de Cuyo.

Federación Amigos por el Deporte, equipo recientemente ascendido y que viene de perder 3-0 en La Pampa ante Costa Brava, será su primer rival del 2026. Rincón viene de tener fecha libre y encara una nueva temporada de ascenso con buenas expectativas considerando que renovó plantel.

“Esto comenzó los primeros días de febrero, donde nos propusimos armar un buen grupo humano. Hicimos una dura pretemporada y, sobre todo, fuimos conociendo las nuevas ideas que nos planteaba el cuerpo técnico”. Expresó Rodrigo “Petróleo” Herrera, Central de Rincón quien agregó “Veo al equipo muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar este torneo, donde sabemos que nadie nos va a regalar nada y cada partido va a ser una final, tanto de visitante como de local”.

El equipo de Castro hará modificaciones con relación al equipo que plantó ante San Lorenzo. Juan Albertinazzi y Herrera se mantendrán como centrales, Nicolás Di Bello y Ezequiel Ávila marcarán los laterales, Rodrigo Montes remplazará a Miguel. La duda está en el ataque entre Cristian Estigarribia o Jorge Rossi.

Por el lado del local, equipo dirigido por Diego Pozo, buscará cambiar la imagen de un debut donde fue ampliamente superado por el equipo de La Pampa. Para este torneo mantuvo la base del elenco que le ganó la final a La Amistad de Cipolletti en el Federal Amateur.

Nelson Bejas será el árbitro para el cotejo, José Ponce el primer asistente y Agustín Marto el segundo, y el cuarto Rodrigo Ballestero, todos de Tucumán.

Probable Formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Ali, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Diego Tonetto; Oscar Garrido; Gonzalo Klusener y Matías Navarro. DT: Diego Pozo.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Achetoni, Rodrigo Monte, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Ezequiel Ávila, Jorge Rossi o Cristian Estigarribia. DT Pablo Castro.