Riestra volvió a perder, ahora como local ante Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia se quedó con la victoria ante Riestra por 1 a 0 en la 2ª fecha del Torneo Apertura 2026 en la Liga Profesional que se cierra este jueves con cinco partidos programados.

Rubén Botta, el ex Talleres, a los 29 minutos marcó el único gol del partido. En realidad, uno de los dos porque en el agregado al reglamentario de la primera parte, David Martínez había ampliado, pero fue anulado por el VAR. Fue una gran definición del ex 10 de la T que tomó la pelota de aire tras un pase largo que terminó en una perfecta emboquillada sobre el cuerpo del arquero Ignacio Arce.

Mal arranque para los dirigidos por Gustavo Martínez que venía de caer también por el mismo resultado en su visita a Boca. Más allá del comienzo complicado, Riestra no tiene puntos en la zona A, al igual que Instituto que son los únicos dos que perdieron los primeros partidos.

En Córdoba, aunque no debe haber sido sólo por este comienzo, ya decidieron despedir a su técnico Daniel Oldrá.

Cómo termina

Por la continuidad de la jornada en la misma zona A, en cancha de Lanús se miden el actual campeón de la Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe. Mientras que por la B, Belgrano recibe a Tigre.

A última hora, desde las 21:30, Sarmiento será local de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto debutará ante su gente nada menos que recibiendo a Argentinos Juniros. Ambos compromisos por el Grupo que tiene a River como gran candidato.