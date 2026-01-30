El segundo turno del jueves por la el capítulo número 2 del Torneo Apertura 2026 en la Liga Profesional tuvo la victoria Lanús como local ante Unión de Santa Fe 2 a 1 por el Grupo A y el empate de Belgrano ante Tigre en Córdoba 1 a 1 por el B.

Ramiro Carrera en el tercer minuto de adición del primer tiempo marcó la ventaja para el Granate que hace de su estadio una verdadera “Fortaleza”. Con esta victoria, el campeón de la Sudamericana es uno de los dos equipos con puntaje ideal de su zona junto a Vélez.

Sobre los 9 del complemento, Marcelino Moreno aumentó la ventaja del dueño de casa. El 10 pisó el área llegando por la izquierda y con preciso remate de derecha al primer palo sacudió la red del Tatengue.

Parecía el final del partido, pero Unión tuvo reacción sólo 11 minutos más tarde, cuando tomó al local atacando y de contra descontó con una correcta definición al término de una extensa corrida casi sin marca de Tarragona.

En Córdoba

Mientras tanto, por el B, en Córdoba, Belgrano empató con Tigre. David Romero a los 17 del complemento marcó el 1 a 0 del visitante. Ambos venían de ganar en el arranque y buscaban los 3 puntos para seguir el ritmo triunfal de River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

A falta de 7 minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, el Pirata lo empató en los pies de Lautaro Gutiérrez que fue uno de los que ingresó desde el banco de suplentes. El "tacazo" del juvenil que venía de marcarle a Central en Rosario, lleno de repetenzación dentro del área lo pone entre las definiciones tops del año.