La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la decisión de suspender el fútbol profesional desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo, lo que significa la postergación de la novena jornada del Torneo Apertura. En ese contexto, Boca emitió un comunicado apoyando públicamente la medida de la AFA en apoyo al presidente Claudio "Chiqui" Tapia, denunciado por el ARCA junto al tesorero Pablo Toviggino por presunta evasión impositiva.

En el texto, el Xeneize expresó su "más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino", y destacó el impacto que los ataques judiciales y mediáticos están teniendo también en sus familias, "quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto". El paro fue solicitado por los clubes y contó con el respaldo oficial de la AFA. y se trata de la primera muestra pública de apoyo de Boca, y por ende de Juan Román Riquelme, hacia la conducción de la casa madre del fútbol argentino.

Además, el club enfatizó que esta suspensión se da en un "escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino" y subrayó que "el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica". La inédita medida responde a la decisión de la justicia de llamar a indagatoria tanto a Tapia como a Toviggino luego del pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes. Se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.