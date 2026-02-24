Vista Energy anunció hoy la renovación del acompañamiento como Aliado Platino del programa de becas Gregorio Álvarez que impulsa la provincia del Neuquén. Fue durante un encuentro que mantuvieron en la capital neuquina el gobernador Rolando Figueroa y el fundador y CEO de la compañía, Miguel Galuccio.

La empresa, la primera productora independiente de crudo y principal exportadora de petróleo de la Argentina, destinará un millón de dólares para contribuir al objetivo del programa, orientado a fortalecer la permanencia, el egreso y la reinserción educativa de jóvenes neuquinos de hasta 35 años, tanto en los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario.

Tras el anuncio, el gobernador destacó que Vista “es uno de los mayores aportantes” al programa provincial de becas. “Estamos muy contentos por este inicio de trabajo tan potenciado con Vista, que le da continuidad a una línea que Miguel hace años ha establecido con la provincia”, agregó.

Figueroa manifestó que “también algo muy importante es todo lo que viene trabajando y aportando Vista en cuanto a la proyección de la infraestructura que se necesita por Vaca Muerta, además de buscar las soluciones”.

“Siempre Miguel nos ha entendido perfectamente cuáles son las necesidades que tiene la provincia y de qué manera el sector público y el privado pueden trabajar de la mano para potenciar y aprovechar esta gran oportunidad, que no es una oportunidad política ni nada que se le parezca, sino que es una oportunidad generacional”, sostuvo.

El gobernador destacó que en la provincia, a través de las becas, el gobierno “trazó un programa para igualar las líneas de partida”. Remarcó el acompañamiento del Estado neuquino con las becas para los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario. “Hay muchos chicos que, si el Estado no está presente y decimos ‘sálvese quien pueda’, no van a poder estudiar”, indicó.

Figueroa agradeció el aporte de Vista Energy y del resto de las empresas de la industria hidrocarburífera para poder financiar las becas. “Es un programa único no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica, por la envergadura que tiene y por la amplia posibilidad de estudio que les brinda a jóvenes de toda la provincia”, aseguró.

Por su parte, Galuccio dijo que “este apoyo tiene un significado muy especial para mí. Con Rolo fuimos becarios y sabemos en primera persona lo que una oportunidad como esta impacta en la vida de los estudiantes. Es también un impulso y un voto de confianza al talento y al potencial”.

Además, remarcó que “estamos entrando en una nueva escala de crecimiento y desarrollo. Nos enfocamos en producción, en el desarrollo de la tecnología y en la eficiencia, elementos fundamentales. Sin embargo, en esta nueva etapa el desafío también es formar el talento que va a sostener ese crecimiento”.

“Para una provincia como Neuquén, que hoy necesita gente en el campo comprometida neuquina, es la herramienta fundamental que tenemos para ayudar a que todos tengan la misma posibilidad, de alguna manera, de llegar, de ser profesionales y de ayudar al desarrollo de la energía de la provincia y el país”, finalizó.