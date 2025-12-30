Alpine trabaja para lo que será la temporada 2026 de la Fórmula 1, que promete ser más positiva para la escudería, que tendrá a Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos iniciales, y a Paul Aron, como reserva, quien en una entrevista no solo habló de su trabajo, también apuntó contra el piloto argentino.

El estonio de 21 años está dando sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo mundial, campaña que lleva trabajo de preparación constante. Pero a la hora de compararse con el resto de los pilotos, no tuvo una acertadas palabras hacía Colapinto, manifestando que “La verdad es que para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1.3 millones de habitantes”, lanzó el estonio.

Por otro lado, agrego que “Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo, y este apoyo ha marcado una gran diferencia, ya que, en definitiva, es un deporte técnico”.

Briatore y Colapinto, a la espera de la temporada 2026

Además, resaltó la cantidad de trabajo que tiene un piloto de reserva, y que por momentos llega a trabajar hasta el doble que otros pilotos. En el caso de Aron, estuvo en cinco prácticas, tres con Alpine y dos con Sauber. “Pasé por ciclos varias veces durante el año en los que disfrutaba de lo que hacía; luego me di cuenta de que seguía siendo piloto reserva y empecé a decirme que no estaba contento con esta situación”.

Cabe recordad que Franco Colapinto será por primera vez piloto titular en la Fórmula 1 luego de dos temporadas de inicio como suplente, y que el camino no fue fácil para el oriundo de Pilar, quien a los 14 años se mudó solo a Europa para potenciar su carrera deportiva, llegar a la Formula 3 en el 2022, y fórmula 2 en el 2023.

Por lo pronto, Alpine ya tiene la estructura confirmada para el 2026, donde espera mejoras en el funcionamiento ya que está trabajando con el A526, que tendrá motores Mercedes y un ajuste acorde al nuevo reglamento. Gasly – Colapinto serán los pilotos titulares, Aron y Kash Maini los suplentes,