Corroza defendió el modelo neuquino y rechazó retrocesos laborales

La senadora Julieta Corroza defendió el modelo laboral neuquino y fijó posición en el Congreso Nacional al adelantar que aprobaría en general pero no iba a acompañar algunos de los títulos de la ley.

“Con la misma claridad que vamos a acompañar en general no vamos a acompañar ninguno de los artículos que ponga en riesgo a los trabajadores. “Modernizar si, retroceder no”, sostuvo.

Lamentó la votación por títulos y anticipó la abstención por dos temas a los que consideró sensibles “el banco de horas” y “el componente remunerativo”.

“No queremos nada que afecte directamente el desarrollo de Vaca Muerta”, recalcó.

“No vamos a acompañar nada que ponga en riesgo el motor productivo que genera dólares. empleo y futuro en Argentina. Defender Vaca Muerta no es defender una roca es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir es defender a las familias que muchas viven de esta producción y también por supuesto defender el desarrollo”, insistió.

Dejó en claro que el acompañamiento a las transformaciones no implica alineamiento ciego y reafirmó una identidad política que tiene receta propia. “Tenemos un incentivo claro el empleo primero tiene que ser para los neuquinos”, aseguró.

Tras enumerar los logros de la gestión Figueroa en el reordenamiento productivo no desconoció el valor de los trabajadores y los gremios para impulsar el desarrollo que en el caso neuquino permitió bajar la pobreza e incentiva nuevas inversiones.

Corroza volvió a diferenciarse del oficialismo partiendo de la base de una experiencia que le ha permitido al gobierno de Figueroa articular fuerzas y construir consensos entre sindicatos y empresas, con particularidades distintas (petroleros privados, construcción, comercio y el propio sector estatal).

“Neuquén ha demostrado que se puede crecer cuidando el empleo promoviendo la inversión y fortaleciendo derechos y esa experiencia vengo a compartirla”, completó Corroza.

Corroza se mostró a favor de algunos cambios, pero adelantó su abstención en el Título I del proyecto, el núcleo de la reforma, que contiene 57 artículos de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Allí se redefinen aspectos centrales de las relaciones laborales, como la forma de contratación, el régimen de vacaciones y las responsabilidades de las partes.

La legisladora neuquina, adelantó también que no acompañará el Capítulo XIV, que introduce modificaciones a la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Se trata de del apartado que modifica el marco legal que regula los convenios colectivos, herramientas mediante las cuales los trabajadores y las empresas acuerdan condiciones específicas según cada sector.

Para la senadora neuquina, debilitar la negociación colectiva supone “erosionar uno de los pilares del modelo de desarrollo provincial”. En la misma línea, expresó su rechazo a los cambios propuestos a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que regula la organización de los sindicatos, al considerar que consideran que esas modificaciones avanzan sobre la autonomía sindical.

La senadora reconoció que muchas leyes han quedado desactualizadas frente a nuevas modalidades de trabajo y profesiones emergentes. Sin embargo, se plantó con firmeza y en contra de los títulos 1, 14 y 15, al considerar que concentran medidas orientadas al debilitamiento de la negociación colectiva y a la pérdida de derechos adquiridos.

Su postura ya había sido levantada como bandera por los gremios que alertaron de la “precarización” de las condiciones laborales y los “abusos” en materia salarial, de jornadas y de descansos. “Neuquén ha demostrado que se puede crecer cuidando el empleo, promoviendo la inversión y fortaleciendo derechos y esa experiencia vengo a compartirla con muchísima humildad, si en Neuquén pudimos en el resto del país también se puede”, finalizó.