Boca presentó oficialmente a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero y la conferencia de prensa dejó mucho más que una simple formalidad. Hubo emoción, sueños cumplidos y una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo del fútbol argentino.

El primero en sacudir la escena fue Ascacíbar. Referente y capitán en Estudiantes, el mediocampista no esquivó el tema y fue contundente al explicar su decisión. “La decisión uno la pensó. A medida que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. Tenía pocas dudas, quería venir y que se cierre”, explicó. Y luego fue todavía más directo: “A River no quería ir, fue lo que les planteé a mis agentes. Yo quería jugar en Boca”.

El Ruso, que llevará la camiseta número 25, también contó cómo fue el momento de comunicar su llegada al club, incluso dentro de su entorno familiar. “Hablé con Úbeda y le dije que venía a sumarme. Sobre mi hermano fue difícil decírselo, ama a este club. Me mandaba mensajes y ayer me dijo ‘te acompaño como sea’”, reveló, en medio de un clima de fuerte respaldo de los hinchas, que lo recibieron en gran número a la salida de la clínica.

Ángel Romero, por su parte, se mostró emocionado y con una historia personal que cerró un círculo. “Este es un lugar muy especial. Dar este paso en mi carrera me pone muy contento. Trataremos de estar a la altura de este grupo y prepararnos para todos los objetivos”, afirmó el delantero paraguayo, que usará la camiseta número 29.

El atacante recordó una experiencia que lo marcó cuando era chico y que hoy toma otra dimensión. “Es un sueño hecho realidad. En 2007 vinimos a probarnos con mi hermano, pasamos la prueba pero no pudimos fichar. Boca fue campeón de la Libertadores, conocimos la Bombonera, fuimos alcanzapelotas. Hoy me toca de grande poder disfrutarlo. Comienza mi historia y trataré de hacerla de la mejor manera”, relató.

Romero ya había dejado un mensaje claro horas antes en sus redes sociales, donde aseguró llegar a “un club enorme”, con “una hinchada que se respeta en todo el mundo”, y avisó: “Vengo con hambre, compromiso y ganas de pelear por cosas grandes”.

Ambos futbolistas ya se entrenaron con el plantel y comenzaron a integrarse al grupo. Boca los presentó, ellos hablaron y el mensaje fue claro: llegan convencidos, con ambición y dispuestos a asumir el peso de la camiseta. En Casa Amarilla, el nuevo ciclo empezó a tomar voz propia.