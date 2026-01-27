Entrado el último día del mercado de pases, Boca confirmó la incorporación de Santiago Ascacibar luego de acordar su transferencia con Estudiantes. El mediocampista de 28 años dejará el Pincha y firmará con el Xeneize por los próximos cuatro años, en una operación que también incluye el préstamo de Brian Aguirre al club platense por los próximos 12 meses.

El capitán del último campeón del fútbol argentino se incorpora en una operación que rondaría los 6 millones de dólares por el 80% del pase. Además, el jugador resignaría una deuda que tiene el club de La Plata, como así también el 15% que le corresponde. Luego de charlas a fin de año entre Juan Román Riquelme y la dirigencia del Pincha, la negociación se retomó la semana pasada y Ascacibar será el segundo refuerzo del cuadro azul y amarillo, sumándose a Ángel Romero.

El mediocampista de 28 años, se volvió prioridad en las últimas horas luego de confirmarse la lesión de Rodrigo Battaglia, que lo tendrá varios meses fuera. Dentro de la operación estará también la marcha de Brian Aguirre a Estudiantes a préstamo. El extremo, pretendido por Eduardo Domínguez hace un tiempo,continuará su carrera en La Plata en 2026.

El polifuncional volante, que pasó por el Stuttgart y Hertha Berlín en Alemania, y el Cremonese en el fútbol de Italia; ya conoce a Úbeda. El actual DT de Boca lo dirigió en el seleccionado Sub 20, tanto en el Sudamericano, como el Mundial de la categoría que se disputó en el 2017 en Corea del Sur.

El DT de Boca lo tuvo en el Sudamericano y Mundial Sub 20 del 2017

"No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar", declaró Úbeda post triunfo ante Riestra, cuando el rumor ya estaba instalado.

Por lo pronto, el mediocampista se hará la revisación médica hoy martes y será anunciado en la brevedad, y junto a Romero, se sumarán al plantel lo antes posible. Justamente, Boca y Estudiantes se verán las caras este miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura. Si bien ni el Ruso ni el delantero paraguayo serán parte de la convocatoria, la idea es que ya en esta semana entrenen con el resto de sus nuevos compañeros.