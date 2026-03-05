La espera terminó y el rugido de los motores vuelve a escucharse en la máxima categoría del automovilismo. Este jueves por la noche, el argentino Franco Colapinto pondrá primera en la nueva temporada de la Formula One cuando dispute las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, que se correrá en el tradicional circuito de Albert Park Circuit.

El piloto de Pilar iniciará su segunda experiencia en la categoría con expectativas renovadas. A bordo del nuevo monoplaza de Alpine F1 Team, Colapinto buscará mejorar lo realizado en la temporada pasada y consolidarse dentro de la parrilla en un campeonato que promete ser altamente competitivo.

La presencia del argentino no pasó desapercibida en la antesala del campeonato. De hecho, Colapinto fue uno de los pilotos elegidos para aparecer en el video de presentación oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un detalle que confirma el creciente protagonismo del joven corredor dentro del paddock.

En la previa del arranque, el piloto también dejó una curiosa frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante una charla con la prensa, mencionó al mono “Punch”, un animal que se volvió tendencia en internet. Con humor, Colapinto comentó: “A mí me importa Punch, es mi imperio romano”, generando risas entre los periodistas.

En lo deportivo, el argentino llega con una preparación intensa. Durante la pretemporada en Baréin acumuló más de 350 vueltas al mando del nuevo auto del equipo francés, además de completar ensayos privados en Barcelona. El objetivo fue claro: adaptarse al nuevo monoplaza y sumar kilómetros para llegar en las mejores condiciones al debut oficial.

La actividad del Gran Premio de Australia comenzará esta noche a las 22:30 (hora argentina) con la primera sesión de prácticas libres. Luego, el viernes continuará con la segunda tanda de entrenamientos y el sábado llegará el momento de la clasificación que ordenará la parrilla de salida.

Con un auto renovado, más experiencia y la confianza de su equipo, Colapinto inicia un nuevo capítulo en la Fórmula 1. Para el joven piloto argentino, la temporada recién comienza, pero el sueño de seguir creciendo en la elite del automovilismo mundial ya está en marcha.