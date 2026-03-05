La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo, quien recientemente recuperó la libertad tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, y aseguró que existió un intento de “apropiación” del caso por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante el encuentro, la exministra de Seguridad contó que mantuvieron una extensa charla en la que repasaron distintos momentos del cautiverio que el gendarme atravesó en territorio venezolano. “Estuve charlando un rato largo con él. Fue una conversación muy importante porque seguí su caso desde el primer día”, expresó la dirigente libertaria.

Bullrich explicó que el propio Gallo le transmitió que todavía no se siente preparado para contar en detalle lo que vivió durante su detención, ya que hay aspectos del encierro que considera muy personales. Según indicó, el gendarme podría relatar esas experiencias cuando se encuentre en mejores condiciones.

En ese contexto, también reveló que el uniformado manifestó su intención de continuar en la Gendarmería Nacional. De acuerdo con Bullrich, primero atravesará un período de adaptación tras su regreso al país y luego evaluará junto a las autoridades cuáles serán sus futuras funciones dentro de la fuerza.

La dirigente libertaria aprovechó además para cuestionar el rol que intentó adjudicarse la AFA en las gestiones que terminaron con la liberación del gendarme. Según relató, representantes de la entidad deportiva habrían pedido a Gallo que mencionara públicamente al organismo como uno de los responsables de haber logrado su excarcelación.

“Hubo un intento de apropiación”, sostuvo Bullrich. Y agregó que el gendarme decidió no hacerlo, ya que considera que quienes realmente trabajaron para su regreso fueron el Estado argentino y distintas instituciones.

“Les agradeció de manera privada, pero no quiso hacerlo públicamente”, explicó la senadora, al referirse a la postura que tomó el uniformado frente a ese pedido.

Bullrich también remarcó que la relación diplomática con Venezuela estuvo marcada por fuertes dificultades, lo que complicó las gestiones para lograr la liberación. En ese sentido, recordó que la embajada argentina en ese país quedó prácticamente desarticulada en medio de la crisis política bilateral.

Pese a la polémica, la dirigente sostuvo que lo más importante es que Gallo finalmente pudo regresar al país y reencontrarse con su familia, luego de más de un año de detención.

El gendarme había reaparecido públicamente el día anterior en una conferencia realizada en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, donde habló por primera vez tras recuperar su libertad.