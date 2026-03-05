Pasadas las 13 de este jueves un auto volcó tras perder el control en Ruta 22, a kilómetros de Plaza Huincul. Se trataba de un Chevrolet Agile que terminó volcado cerca del Parque Termal la Curva.

Según testigos, el vehículo iba circulando normalmente cuando sufrió algún tipo de desperfecto mecánico, provocando que salga de la ruta y termine volcado de costado. Además restos del auto quedaron desprendidos por la banquina.

En el rodado viajaba una familia y como resultado del accidente una mujer y un niño debieron ser trasladados al hospital de Complejidad VI.

Por el momento no se conocen más detalles de la mecánica del suceso, aunque se cree que fue un problema del auto, sin participación de ningún otro vehículo.

Trabajaron en el lugar Bomberos de Plaza Huincul, Policía y personal de Salud y participaron del operativo dos ambulancias trasladando a los heridos y ocupándose de los demás involucrados.