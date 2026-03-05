¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Desperfecto mecánico

Vuelco en Ruta 22 a la altura de Plaza Huincul: al menos dos heridos hospitalizados

El auto habría sufrido algún problema y el conductor perdió el control. Una mujer y un niño presentaban heridas y fueron asistidos por la ambulancia.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 16:56
PUBLICIDAD

Pasadas las 13 de este jueves un auto volcó tras perder el control en Ruta 22, a kilómetros de Plaza Huincul. Se trataba de un Chevrolet Agile que terminó volcado cerca del Parque Termal la Curva.

Según testigos, el vehículo iba circulando normalmente cuando sufrió algún tipo de desperfecto mecánico, provocando que salga de la ruta y termine volcado de costado. Además restos del auto quedaron desprendidos por la banquina.

En el rodado viajaba una familia y como resultado del accidente una mujer y un niño debieron ser trasladados al hospital de Complejidad VI.

Por el momento no se conocen más detalles de la mecánica del suceso, aunque se cree que fue un problema del auto, sin participación de ningún otro vehículo.

Trabajaron en el lugar Bomberos de Plaza Huincul, Policía y personal de Salud y participaron del operativo dos ambulancias trasladando a los heridos y ocupándose de los demás involucrados.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD