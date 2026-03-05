Un camión que circulaba con patentes truchas en un acceso a Cipolletti fue detectado por las nuevas cámaras con inteligencia artificial del sistema de monitoreo y terminó interceptado por la Policía sobre la ruta 22, varios kilómetros más adelante, en medio del tránsito del mediodía. El vehículo, un Volkswagen con hidrogrúa, fue secuestrado tras confirmarse la adulteración del dominio.

Todo comenzó cerca del mediodía del miércoles, cuando los lectores de patentes del Sistema Integral de Prevención del Delito detectó una irregularidad en la patente de un camión que avanzaba por la Ruta Nacional 151 en dirección a la rotonda con la Ruta 22, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Las cámaras equipadas con inteligencia artificial y lector automático de dominios marcaron la anomalía casi de inmediato: el vehículo circulaba con chapas que no coincidían con los registros.

Ante esa situación, el operador del centro de monitoreo emitió la alerta y dio aviso a los móviles policiales que patrullaban la zona. La advertencia apuntaba a un camión equipado con hidrogrúa que seguía avanzando hacia el corredor de la Ruta 22, mezclado entre decenas de autos y camiones que circulaban a esa hora.

En ese contexto, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaban recorridas preventivas en Cipolletti comenzaron la búsqueda del vehículo señalado por el sistema. El tránsito en la zona era intenso, pero los policías lograron abrirse paso entre los autos para acercarse al camión antes de que abandonara el sector.

Finalmente, el rodado fue ubicado en la zona de Ruta 22 y calle Estado de Israel. Allí los efectivos lo obligaron a detenerse y procedieron a identificar al conductor mientras se aguardaba la llegada del personal especializado para revisar la documentación y el dominio del vehículo.

Minutos más tarde llegó al lugar personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que realizó la verificación correspondiente. Fue entonces cuando se confirmó lo que ya había advertido el sistema de cámaras: el camión Volkswagen modelo 17.280 circulaba con patentes truchas.

Con esa constatación, el vehículo fue secuestrado en el lugar y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia del rodado y la situación legal del conductor.

El episodio volvió a poner sobre la mesa una problemática que preocupa en los controles viales: la circulación de vehículos con documentación ilegal o apócrifa. En este caso, el camión fue detectado por las nuevas cámaras con inteligencia artificial cuando transitaba por uno de los accesos más transitados del Alto Valle.