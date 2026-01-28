El partido ya está en marcha en Avellaneda y el Cilindro es una caldera. Con las tribunas colmadas y un clima de final, Racing y Rosario Central comenzaron a jugar uno de los cruces más atractivos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que enfrenta a dos equipos urgidos de puntos tras sus derrotas en el debut y que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

Ante su gente, el equipo de Gustavo Costas buscará cambiar la imagen como local y empezar a sumar para no perder terreno en el arranque del torneo. Tras el traspié, el entrenador fue claro y autocrítico: “Tengo mucha bronca, nos costó el partido. Tenemos que levantar la cabeza. Todavía nos falta mucho para ponernos como queremos todos”. En las últimas horas, llegó otra cara nueva con la llegada del chileno Damián Pizarro, quien se convirtió en el tercer refuerzo del mercado, mientras que Marcos Rojo finalmente continuará en el club.

Del otro lado aparece Rosario Central, que también arrancó el Apertura con el pie izquierdo. El Canalla cayó 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, en un partido marcado por la polémica tras el penal que terminó en gol de Ángel Di María. El equipo de Jorge Almirón buscará enderezar el rumbo con una victoria en una visita complicada.

Pensando en este compromiso, Central contará en breve con más variantes: Julián Fernández llegó desde New York City a préstamo y Pol Fernández hizo lo propio en condición de libre tras su paso por Godoy Cruz, y ambos se suman a un mercado movido que ya incluyó a Jeremías Ledesma, Alexis Soto, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Jaminton Campaz, Ángel Di María y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Fernando Echenique.