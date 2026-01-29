En el cierre de la jornada de miércoles, Estudiantes le ganó 2-1 a Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura. Luego de la novela que terminó con Santiago Ascacibar dejando el Pincha para ser refuerzo del Xeneize y todo el estadio UNO reprobando a su ex capitán, en la cancha los de Eduardo Domínguez se impusieron con los tantos de Santiago Núñez y Leandro González Pires. En el final, los de Claudio Úbeda descontaron con el tanto de Exequiel Zeballos, pero el envión de esos últimos minutos no le alcanzó y se fue derrotado.

En un encuentro parejo durante la mitad del primer tiempo, Boca manejó la pelota pero no encontró los caminos en ataque, tanto así que terminó esa primera parte sin remates al arco rival. Si bien Estudiantes no dominaba, llevó al Xeneize a un terreno incómodo donde las imprecisiones empezaron a hacer mella hasta que llegó el quiebre en el partido. El gol de Núñez desde una jugada ensayada de pelota parada le dio la ventaja y el control del encuentro a un Pincha que, después de dos chances clarísimas tapadas por Agustín Marchesín, llegó al 2-0 por intermedio de un cabezazo de González Pires.

Boca no encontró los caminos ante un Estudiantes que fue superior. (Foto: Olé)

La segunda parte comenzó similar al final de la primera, con Estudiantes más sólido y mejor anímicamente frente a un Boca que parecía derrumbarse. Incluso el Pincha tuvo la chance de un penal que terminó siendo anulado por una mano previa de Eric Meza. No obstante, de a poco el visitante comenzó a reaccionar y con mucho más empuje que fútbol fue metiendo a su rival en el área. Los ingresos de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda contribuyeron y, a diez minutos del final, llegó el descuento de Zeballos que revitalizó al Xeneize y le generó dudas al dueño de casa.

Más tarde llegaría un remate del propio Aranda que exigió a Fabricio Iacovich, pero lo cierto es que esa remontada tuvo más que ver con lo anímico y Boca se quedó corto de fútbol ante un Estudiantes que, tras resistir esos minutos finales festejó en una mezcla de orgullo y desahogo una merecida victoria, su primera en el Torneo Apertura, que lo asienta como un equipo protagonista y siembra dudas en los de La Ribera, que están obligados a una rápida recuperación el próximo fin de semana.

Estudiantes 2-1 Boca, los goles

En un encuentro muy físico y parejo, Estudiantes encontró la apertura del marcador con una jugada ensayada de pelota quieta. Jugaron corto un córner entre Cristian Medina y Joaquín Tobio Burgos y la pelota fue atrás para Gastón Benedetti, que la metió al segundo palo para que Santiago Núñez, cargando por detrás, se la llevara puesta para establecer el 1-0 del último campeón.

Luego de abrir el marcador, el partido se inclinó claramente a favor del Pincha, que luego de tener dos ocasiones clarísimas tapadas por Marchesín, encontró el 2-0 nuevamente a partir de la pelota quieta. Tobio Burgos ejecutó un córner al punto penal y Leandro González Pires anticipó magistralmente para estirar la ventaja en favor del conjunto platense.

En los últimos minutos, un encuentro que parecía tranquilo para el Pincha empezó a costarle y Boca, a puro empuje, logró el descuento y terminó apretando en busca del empate. Lautaro Blanco sacó un centro al segundo palo que Gonzalo Gelini, uno de los debutantes esta noche, bajó al medio para que apareciera Zeballos para empujarla y establecer el 2-1.

El penal anulado por mano de Meza

Corrían los primeros minutos del complemento y, con un Boca aún desconcertado, Estudiantes encontraba la chance de un tercer gol luego de que un error de Lautaro Blanco derivara en una pelota dividida donde Ayrton Costa se llevó puesto a Fabricio Pérez dentro del área. Fernando Echenique cobró penal inmediatamente, sin embargo recibió un llamado del VAR y, luego de una larga revisión, informó que una mano de Eric Meza en la jugada previa generó que el penal se anule.

El pasillo de Boca a Estudiantes

Como campeón del último Torneo Clausura, el Pincha recibió en su salida al campo el reconocimiento de los jugadores del club de La Ribera, en lo que fue su estreno como local luego de haberse consagrado. Los futbolistas del Xeneize, a excepción de Marchesín, solamente posaron con las manos detrás.

Formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

En de las semanas más movidas dentro del mundo Boca en todo enero en donde se movió y abrochó las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacibar, se avecina un duelo más que difícil para el club de La Ribera, no solamente por enfrentar al último campeón, sino porque el estadio UNO será una caldera debido a la reciente marcha del Ruso de Estudiantes para ser nueva incorporación del Xeneize.

En lo futbolístico, el equipo que dirige Claudio Úbeda buscará mejorar su producción realizada en la primera fecha, que aunque terminó con triunfo 1-0 ante Riestra, dejó algunas dudas desde el juego. Con Lucas Janson lesionado a último momento, más la lesión de Alan Velasco, todas las fichas dan al juvenil Iker Zufiaurre como titular en el ataque junto a Exequiel Zeballos.

Por su parte, Estudiantes, que perdió una pieza clave en el mediocampo, llega luego de un empate en Avellaneda ante Independiente. El campeón del fútbol argentino, planteará un medio con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina. La duda pasa por la izquierda donde Benedetti y Mancuso se disputan el lugar.