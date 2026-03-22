Racing visita a Belgrano en el estadio Julio César Villagra por la fecha 12 del Apertura, en un partido que enfrenta a dos equipos protagonistas de la Zona B y tiene en ventaja al visitante con un gran gol de Adrián "Toto" Fernández.

El Pirata llevaba el gasto del partido en la primera parte y hasta acumulo méritos como para abrir la cuenta. Sin embargo, el primero de la noche cayó para el lado visitante después de una gran definición sobre los 29 minutos.

Fernández controló la pelota pisando el área por la izquierda del ataque y tras un gran control sacó el puntazo fuerte y esquinado que dejó sin chances al arquero Thiago Cardozo.

El gol lo puso al visitante mejor dentro del campo de juego, pero el dueño de casa encontró la oportunidad del empate en un penal por mano de Santiago Solari, después de un tiro libre que cayó en el área a los 38 minutos.

Nicolás Fernández tomó la pelota para la ejecución luego que Andrés Merlos sancionara la infracción a instancias del VAR, pero el arquero Facundo Cambeses le ganó el duelo a Uvita para mantener la ventaja parcial de la Academia.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Julián Mavilla, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

La previa

La Academia atraviesa su mejor momento en el torneo. Luego de un inicio irregular, el equipo de Gustavo Costas logró acomodarse, acumula siete partidos sin perder y viene de un sólido triunfo que lo metió de lleno en zona de pelea. Con 15 puntos, Racing buscará extender su racha positiva y seguir escalando posiciones.

Para este compromiso, el entrenador mantiene una duda clave en la defensa, donde Marcos Rojo, Marco Di Césare y Nazareno Colombo pelean por un lugar en la zaga central para acompañar a Franco Pardo.

Del otro lado estará un Belgrano que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona B, apoyado en una idea clara de juego y una fuerte localía que lo convierte en un rival siempre complicado.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Julián Mavilla, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.