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Duelo de peso en Córdoba

Racing se mide con Belgrano en Córdoba en un cruce de alto impacto

La Academia llega en alza y quiere seguir sumando para afirmarse en la pelea, pero enfrente tendrá a un Belgrano protagonista, que en Córdoba se vuelve un rival de cuidado.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 12:46
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En Córdoba, Racing buscará estirar su racha invicta ante un Belgrano firme y protagonista, en un cruce que promete intensidad y puntos clave en juego.

Racing visitará a Belgrano este sábado desde las 22:15 en el estadio Julio César Villagra por la fecha 12 del Apertura, en un partido que enfrenta a dos equipos protagonistas de la Zona B y que promete intensidad de principio a fin.

La Academia atraviesa su mejor momento en el torneo. Luego de un inicio irregular, el equipo de Gustavo Costas logró acomodarse, acumula siete partidos sin perder y viene de un sólido triunfo que lo metió de lleno en zona de pelea. Con 15 puntos, Racing buscará extender su racha positiva y seguir escalando posiciones.

Para este compromiso, el entrenador mantiene una duda clave en la defensa, donde Marcos Rojo, Marco Di Césare y Nazareno Colombo pelean por un lugar en la zaga central para acompañar a Franco Pardo.

Del otro lado estará un Belgrano que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona B, apoyado en una idea clara de juego y una fuerte localía que lo convierte en un rival siempre complicado.

Probable formación de Belgrano:
Thiago Cardozo; Federico Ricca, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Alcides Benítez; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Probable formación de Racing:
Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:
Hora: 22:15
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Lucas Novelli
Estadio: Julio César Villagra

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