Racing visitará a Belgrano este sábado desde las 22:15 en el estadio Julio César Villagra por la fecha 12 del Apertura, en un partido que enfrenta a dos equipos protagonistas de la Zona B y que promete intensidad de principio a fin.

La Academia atraviesa su mejor momento en el torneo. Luego de un inicio irregular, el equipo de Gustavo Costas logró acomodarse, acumula siete partidos sin perder y viene de un sólido triunfo que lo metió de lleno en zona de pelea. Con 15 puntos, Racing buscará extender su racha positiva y seguir escalando posiciones.

Para este compromiso, el entrenador mantiene una duda clave en la defensa, donde Marcos Rojo, Marco Di Césare y Nazareno Colombo pelean por un lugar en la zaga central para acompañar a Franco Pardo.

Del otro lado estará un Belgrano que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona B, apoyado en una idea clara de juego y una fuerte localía que lo convierte en un rival siempre complicado.

Probable formación de Belgrano:

Thiago Cardozo; Federico Ricca, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Alcides Benítez; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Probable formación de Racing:

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 22:15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Julio César Villagra