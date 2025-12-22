La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) publicó la última actualización del ranking de selecciones, España cierra el año en el primer lugar, escoltado por la Argentina, ambos rivales en la Finalissima de marzo en 2026.

El ranking FIFA no sufrió alteraciones con respecto a la publicación de septiembre, donde el seleccionado de Scaloni perdió el primer lugar tras dos años de liderazgo, donde consiguió cuatro títulos: Campeón del Mundo, Bicampeón de América, y Finalissima.

Ahora el seleccionado argentino es la segunda mejor del mundo según este ranking con 1873.33 unidades, solamente superada por España, actual campeón de Europa, y que logró su pasaje directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los europeos acumulan un total de 1877.18 puntos.

A los dos seleccionados que jugarán la Finalissima en Qatar 2025, lo siguen Francia (1870), Inglaterra (1834.12), Brasil (760.46), Portugal (1760.38), Países Bajos (1756.27), Bélgica (1730.71), Alemania (1724.15) y Croacia (1716.88), este último tan solo tres puntos por encima de Marruecos que fue revelación del último Mundial de Qatar y reciente campeón de la Copa Árabe.

En lo que fue el 2025, Argentina mostró un buen nivel en eliminatorias donde terminó puntero, donde ganó 7 partidos, uno de ellos la reconocida goleada a Brasil por 4-1. Empató con Colombia y solo perdió con Ecuador en Quito.

La próxima actualización se dará tras la fecha FIFA de marzo donde España y Argentina se enfrentarán, y que además tendrá las repescas europeas e internacionales por los cupos restantes en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.