La Selección Argentina cerró la última fecha FIFA con dos triunfos en su gira de amistosos por los Estados Unidos: derrotó por 1-0 a Venezuela y, días más tarde, aplastó 6-0 a Puerto Rico. Estas victorias hicieron que la albiceleste pase del tercero al segundo lugar en el ranking FIFA, lo que altera su posición en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington el próximo 5 de diciembre.

Las victorias en estos amistosos no alcanzaron para que los de Lionel Scaloni pudieran recuperar la primera posición ranking FIFA, perdida a manos de España en la anterior ventana internacional luego de la caída ante Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La albiceleste aparece momentáneamente en la quinta posición del Bombo 1, una ubicación que podría complicar su grupo en la fase de grupos y la configuración del cuadro de eliminación directa, que por primera vez incluirá 16vos de final.

Actualmente, el Bombo 1 del sorteo estará conformado por los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— seguidos por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica e Italia. Las posiciones podrían modificarse en las próximas fechas FIFA de noviembre, marzo y junio previas al Mundial, pero por ahora el combinado nacional enfrenta el desafío de mantener o mejorar su lugar para evitar sorpresas en su grupo para la próxima Copa del Mundo.