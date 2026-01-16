Administrando la enorme ventaja construida en la cuarta etapa, los hermanos Franco y Dardo Balboa ingresaron como escoltas de Agustín Ratto y Julián Salinas en el séptimo parcial de la 50ª Regata del Río Negro que los sigue teniendo en lo más alto de la general.

La distancia entre el bote número 1 y el 3 fue de casi 3 segundos, por lo que ahora la luz entre el primero y segundo del tiempo acumulado se fijó en 6 minutos 38 segundos y 1/10. A falta de dos tramos para la bandera a cuadros, Néstor Pinta y Facundo Lucero aparecen terceros a más de 9 minutos y medio de la punta por lo que todo parece encaminado hacia una nueva consagración de los representantes del Club Santafesino de Neuquén Capital.

Los hermanos Balboa celebraron igual el segundo puesto en la etapa 7 porque apenas perdieron 3 segundos en el tiempo acumulado de la general.

Este viernes, la acción se puso en marcha desde General Conesa a las 11, bajo un intenso calor que irá en aumento con el paso de los días. Al cabo de 3 horas 11 minutos 54 segundos y 5/10, los remeros de la ciudad de Concepción del Uruguay y de Choele Choel fueron quienes marcaron el ritmo.

Cómo termina

La edición de Oro de la Regata terminará el domingo en Viedma. Antes, los participantes que aún sostienen las remadas sobre el curso del agua deberán completar los 68 kilómetros del sábado entre Balsa Guardia Mitre y Establecimiento La Cantera. La largada está prevista para las 9:30.

El domingo después del mediodía se pondrá en marcha la definición desde La Cantera hasta Viedma, donde se espera una multitud para recibir a los palitas que lograron unión a la neuquina Plottier con la capital rionegrina.