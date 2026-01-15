Tras cumplirse el segundo y último día de descanso en la Regata del Río Negro, la edición de Oro se prepara para volver al agua este viernes desde las 15 en General Conesa.

La 7ª etapa concluirá en San Bernardo, al cabo de unos 48 kilómetros de distancia que, salvo un accidente, estarán controlados por los hermanos neuquinos Franco y Dardo Balboa en la punta de la general (Club Santafesino de Neuquén), con casi 7 minutos de ventaja sobre Agustín Ratto y Daniel Salinas que mastican bronca desde el polémicos cuarto capítulo que se puso en marcha 9 minutos antes de los previsto en Chelforó.

Sin dudas, un hecho muy singular que desató la polémica y le quito brillo a la prestigiosa competencia que desde entonces se ha convertido prácticamente en monólogo de los neuquinos que hasta el momento se han quedado con tres parciales de la maratón.

El acumulado de los líderes es de 12 horas 9 minutos 27 segundos y 8/10. Los escoltan Ratto-Salinas a 6 minutos 41 segundos y 3/10. Los terceros son Néstor Pinta y facundo Lucero a 9 minutos 34 segundos y 3/10.

Juniors, neuquinos

Los otros neuquinos del grupo que parecen tener las cosas definidas en su categoría son los Junior, Cristian Esparza-Bautista Sandoval (Club Bigüá de Neuquén) que con una ventaja de casi 10 minutos relegan a Héctor Jiménez y Esteban Torres Pirez en su grupo.

Tras la exigencia de este viernes, el sábado los espera nuevamente una ola de calor para encarar los 60 kilómetros que separan a Balsa Guardia Mitre-La Cantera. La fiesta final se desatará el domingo con el arribo a Viedma, en un tramo para nada corto ya que son 50 kilómetros los que separan a La Cantera de la capital rionegrina.