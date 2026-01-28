Cuando el mercado de pases de River parecía ya cerrado, sorprendió con una bomba de último momento: Kendry Páez llegará a préstamo al Millonario desde el Chelsea. El club londinense interrumpe la cesión de la joya ecuatoriana de 18 años del Racing de Estrasburgo y se lo cede por un año al elenco argentino, que tendría un derecho de vidriera por de una futura venta. Además, todavía está por resolverse si habrá una opción de compra incluida o no en la operación.

Según Fabrizio Romano, el periodista especializado en mercado de pases, River esta cesión, considerada por Chelsea como "la mejor opción para su desarrollo". El ecuatoriano no estaba teniendo la participación deseada en el Estrasburgo donde compartía equipo con los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, club de los mismos propietarios que los Blues y retorna a Sudamérica, donde ya jugó en Independiente del Valle, donde ya jugó Copa Libertadores y debutó en la selección de Ecuador a los 16 años.

De esta manera, Páez viajará rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y luego firmar para ser nuevo jugador de River. Una vez hecho esto, podrá sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo para hacer su debut en el Torneo Apertura. Según fuentes allegadas al club de Núñez, la cesión por un año está todavía por resolverse: el vínculo podría ser por 6, 12 o 18 meses, mientras que aún el Millonario tiene la expectativa de acordar una opción de compra a su favor.