Desde las 20 en el Estadio Monumental y por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibe a Gimnasia de La Plata. El elenco de Marcelo Gallardo, que ganó en el debut, busca seguir encontrando un buen funcionamiento frente al Lobo, que sorprendió a Racing en el debut.

El Muñeco, quedó con buenas sensaciones tras el triunfo ante Barracas Central como visitante. Si bien falta ensamblar futbolísticamente, mostró mejoras con relación al cierre del 2025. Para este juego, el DT esperó hasta último momento la evolución del neuquino Marcos Acuña y del arquero Franco Armani. Lo concreto es que el Huevo será resguardado, mientras que el arquero sigue con molestias en una de sus piernas.

Ante esto, seguirá Santiago Beltrán bajo los tres palos, Matías Viña en el lateral por izquierda, y el resto del equipo no tendrá modificación con relación al triunfo del pasado fin de semana: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván en mitad de cancha, Juanfer Quintero el nexo con Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

"Nacho" Fernandez, vuelve al Monumental, ahora con la camiseta del Lobo

Por su parte Gimnasia llega con otra realidad; la continuidad de Fernando Zarinatto luego de lograr la permanencia y llegar a semifinales le dio un impulso importante. A ello el retorno de Ignacio Fernández y la victoria frente a Racing en la primera fecha, le permite ilusionarse en ganar nuevamente en el Monumental.

La única duda del Lobo para hoy será en el lateral izquierdo, Pedro Silva jugó en el primer partido, o será remplazado por el juvenil Alejo Gelsomino.

Probables formaciones:

Gimnasia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

River: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido

Hora: 20.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.