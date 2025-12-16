Este jueves 18 de diciembre, desde las 14 hasta las 18, en la intersección de Avenida Argentina e Independencia de Neuquén Capital, se hará una feria de frutas frescas, específicamente frutas finas desde frutillas hasta frambuesas y moras.

La fruta se ofrecerá del productor directamente al consumidor y en total serán 15 productores los que estarán en el lugar ofreciendo sus productos a un precio menor del que se consigue en otros lugares. La misma se cosecha el mismo día o el día anterior, ofreciéndola totalmente fresca.

Históricamente la mayoría de los productores de estas frutas se concentran en Plottier, aunque también vendrán de Senillosa, Vista Alegre y Centenario.

Desde la organización, Sebastián Núñez referente de Horticultura, explicó en diálogo con La Primera Mañana transmitido en AM550 que se venderá hasta que se acabe el stock. Destacó que en las ocasiones anteriores debieron finalizar antes porque ya no quedaban frutas para vender.

En cuanto a los precios, indicaron que se terminará de definir en estos días ya que el precio varía mucho. Comentó que ya habían fijado un valor la semana pasada y que como el mismo bajó, los productores decidieron bajarlo también. Expresó que eso fluctúa día a día según la oferta de fruta del momento.

Sobre la cantidad de kilogramos, indicó que cada productor puede cargar en un viaje de camioneta entre 30 y 50 cajas de 3kg como mínimo, contando con un total de 15 productores que participarán del evento.

También comentó que el lugar de la Avenida fue elegido ya que hay mucha concentración de gente pero también porque permite que haya sombra en ese horario, lo cual favorecerá la conservación de la fruta, que es cosechada el mismo día.

