Legisladores de los bloques Cumplir, Unión por la Patria, Democracia Neuquén y Juntos por el Cambio-UCR presentaron un proyecto de ley para que se oficialicen y queden registros de las gestiones o negociaciones que referentes de empresas realicen ante funcionarios de organismos públicos provinciales. Así lo hace al generar un Régimen de Transparencia y Regulación de la Gestión de Intereses y crear un Registro de Gestores de Intereses.



La iniciativa busca garantizar la transparencia, igualdad en el acceso y publicidad de actos de gobiernos en instancias que involucren contrataciones de obras, servicios y permisos de concesión o explotación, entre otros rubros.



De esta forma, el proyecto prevé erradicar cualquier instancia que pueda ser considerado como tráfico de influencias en una provincia con “una economía dinámica y fuertemente vinculada a sectores estratégicos como la energía y los recursos naturales”.



En ese sentido, la norma hacer efectivas conductas éticas que tanto gestores como funcionarios deben acatar, entre las que se encuentran la responsabilidad de dar a publicidad las reuniones que se realicen entre ambas partes.



De igual modo, prohíbe que formen parte del Registro personas condenadas por delitos contra la Administración Pública, exfuncionarios con menos de tres años de haber dejado de ejercer un cargo vinculado a la gestión en trámite o lleven adelante intermediaciones encubiertas o a través de terceros para eludir las obligaciones que exige la normativa.



La iniciativa alcanza a las gestiones que se realizan ante los tres poderes del Estado y deja exentas a las negociaciones que se efectúen en el marco de paritarias sindicales; consultas ciudadanas o audiencias enmarcadas como públicas dentro de la legislación vigente. Recae en la Jefatura de Gabinete el rol de autoridad de aplicación.



