Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

Neuquén ordena su tablero deportivo: dirigentes y Provincia diseñan una agenda común

Representantes de la entidad mantuvieron un encuentro con la mandataria de Juventud, Deportes y Cultura para avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento del deporte neuquino.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 19:03
Reunión clave para fortalecer el deporte en Neuquén y su desarrollo

Dirigentes de la Confederación Neuquina de Deportes mantuvo una reunión con la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, en el marco de una recorrida por las instalaciones de la Casa del Deporte.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la importancia de trabajar de manera articulada entre el Estado provincial y las instituciones deportivas, con el objetivo de proyectar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo del deporte neuquino en el corto y mediano plazo.

Desde la Confederación destacaron el valor del espacio de intercambio y coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda común que impulse el crecimiento de las distintas disciplinas, acompañe a deportistas y dirigentes, y promueva el acceso al deporte en todo el territorio provincial.

La recorrida por la Casa del Deporte permitió además poner en valor las instalaciones y analizar su rol estratégico como punto de encuentro para el deporte federado y comunitario en Neuquén.

 

