El día de los argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo comenzó favorablemente por la victoria de Sebastián Báez por 7-5 y 7-5 contra Stanislas Wawrinka. El bonaerense, que venía de quedarse en el camino en cuartos de final del Tiriac Open rumano, alcanzó su primer triunfo personal en Mónaco, donde nunca había podido vencer. Más tarde, Francisco Cerúndolo se medirá ante Stefanos Tsitsipás, su hermano Juan Manuel Cerúndolo hará lo mismo con el local Valentin Vacherot y Francisco Comesaña enfrentará a Flavio Cobolli.

La victoria de Báez estuvo muy lejos de ser un partido accesible. Seba sufrió un quiebre en el cuarto game, pero consiguió levantarse e igualar rompiendo el servicio de Wawrinka. En un contexto igualado donde el ícono suizo de 41 años complicaba con sus peloteos largos, el actual 65° del ranking ATP aprovechó algunos errores de su rival con el saque en el undécimo juego y obtuvo el break que decantó el parcial en su favor. Ya con su servicio, y no sin alguna resistencia, pudo redondear el 7-5.

En el segundo set, un sólido inicio pareció allanarle el partido a Báez: tres quiebres en los primeros tres juegos de saque de Wawrinka le dieron al argentino una ventaja de 5-1, sin embargo la historia se complicó. El suizo, en la que fue su última presencia en el torneo que conquistó en 2014, no se fue sin pelear y consiguió dos rupturas al hilo para poner la historia 5-5, despertando fantasmas. No obstante, Seba se mantuvo sólido en la devolución para volver a presionar, consiguiendo el break clave para, ya con su saque, sellar el doble 7-5.

Una victoria trabajada que significa la ruptura de un maleficio personal: es la primera victoria de la carrera de Báez en Montecarlo. Ahora, la misión será aún más complicada ya que su próximo rival será nada menos que Carlos Alcaraz. Del otro lado, Wawrinka fue despedido con honores de un torneo donde el cariño del público se hizo notar en el que será el último año de una gran carrera.