Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Los gustitos de la fiesta

Comer en la Confluencia: cuánto cuestan los platos y bebidas en los foodtrucks

Hamburguesas, lomos, papas, cervezas y tragos tienen valores que ya se repiten en la mayoría de los puestos. Un repaso clave para ir informado, organizar gastos y evitar sorpresas.

Por Redacción

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 14:12
Comer en la Confluencia: cuánto cuestan los platos y bebidas en los foodtrucks. Foto: Anahí Cárdena

La Fiesta de la Confluencia no solo convoca por los shows y la propuesta cultural, sino también por su amplia oferta gastronómica. A lo largo del predio, decenas de foodtrucks y carros de comida ofrecen opciones para todos los gustos, con precios que, en muchos casos, se repiten y marcan una referencia clara para el público.

Conocer los valores antes de llegar permite planificar mejor el gasto, elegir con más tranquilidad y disfrutar del evento sin sobresaltos.

Hamburguesas, lomos y sándwiches: los precios más altos del menú

Entre las opciones más buscadas, las hamburguesas tienen un valor promedio de $20.000, con variaciones según el tamaño y el tipo de carne.

Los lomos se ubican un escalón más arriba: oscilan entre $25.000 y $28.000, al igual que el sándwich de vacío, que ronda los $25.000 en la mayoría de los puestos.

Panchos y choripanes: las opciones más accesibles

Para quienes buscan algo rápido y más económico, el pancho clásico cuesta alrededor de $7.000, mientras que el superpancho puede encontrarse a $13.000.

El choripán, otro infaltable en este tipo de eventos, tiene un precio bastante uniforme: $15.000 en la mayoría de los carros que lo ofrecen.

Papas fritas y pollo frito: para compartir o sumar al plato

Las papas fritas aparecen en casi todos los puestos. El cono promedio ronda los $10.000, una de las opciones más elegidas para acompañar otros platos.

En menor cantidad, algunos carros ofrecen pollo frito en distintas presentaciones. Los combos de alitas, nuggets o tenders se mueven entre $20.000 y $30.000, según la porción.

Cerveza y tragos: cuánto cuesta tomar algo en el predio

En bebidas alcohólicas, una pinta de cerveza tirada cuesta alrededor de $8.000. La cerveza en lata es un poco más económica y se consigue entre $5.000 y $6.500, según la marca y el puesto.

Los tragos como fernet, gancia o gin, en vasos de medio litro, rondan los $12.000, especialmente en los puestos cercanos al escenario principal. Algunos carros ofrecen vasos de un litro por $20.000.

Bebidas sin alcohol: precios y alternativas

Las gaseosas, tanto en lata como en botellas de medio litro, tienen un precio aproximado de $5.000.

También hay opciones más naturales: los jugos se venden a $6.000, mientras que los licuados de fruta alcanzan los $8.000.

Esta referencia de precios permite anticipar gastos y elegir con mayor previsibilidad en una de las fiestas más convocantes del país, donde la información también juega un rol clave para disfrutar la experiencia completa.

