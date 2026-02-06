El viernes 6 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue abrió en $1.420 para la compra y en $1.440 para la venta, según los datos oficiales actualizados a las 00:00 horas. Estos valores reflejan la dinámica de un mercado que sigue mostrando fluctuaciones importantes.

En la última semana, la volatilidad del dólar blue alcanzó un 23,09%, superando incluso la volatilidad anual del 20,72%. Este comportamiento evidencia un contexto económico con alta inestabilidad y cambios frecuentes en la cotización.

Durante los últimos doce meses, el dólar blue ha registrado un máximo de $1.510, mientras que el valor más bajo se situó en $1.420. Por otra parte, hace seis meses la cotización rondaba los $1.325, lo que indica un incremento sostenido en el precio del mercado paralelo.

Para quienes buscan alternativas legales para acceder a dólares, el dólar MEP representa una opción viable. Esta operación consiste en adquirir bonos en pesos para luego venderlos en dólares, calculando el valor dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos permiten realizar esta transacción a través de home banking. Es fundamental verificar si la entidad financiera habilita esta operación, conocer los horarios disponibles y confirmar si aplican comisiones. El proceso implica seleccionar la opción "Inversiones" o "dólar MEP", ingresar el monto en pesos y confirmar la operación.

Sin embargo, debido al "parking" impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV), los dólares adquiridos pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse, un plazo que busca controlar el mercado cambiario.

En otro orden, el Banco Central eliminó el pasado lunes 14 de abril las restricciones cambiarias para individuos, suprimiendo el límite mensual de 200 dólares para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además, se eliminaron otros requisitos que hasta entonces limitaban la compra de moneda extranjera a precio oficial, lo que modifica el esquema para la adquisición legal de dólares en el país.